Sony annuncia il gioco da tavolo ufficiale PlayStation, ma non è in 4K

Se siete tra coloro che hanno sempre desiderato un'esperienza PlayStation meno digitale e più analogica, allora è il vostro giorno fortunato.ha annunciato, privo di grafica animata e senza un briciolo di Intelligenza Artificiale.

Chi può mai aver bisogno di un headset quando è possibile urlare ai propri amici seduti accanto allo stesso tavolo? PlayStation: The Board Game vi permette di muovere le pedine con le vostre stesse mani ma, purtroppo, non supporta la risoluzione 4K. Fortunatamente, mette a disposizione carta e penna per disegnare i propri trofei personalizzati!

Nella confezione sono presenti ben sei libretti con le regole del gioco e tanti, tanti dadi, sia di piccole che di grandi dimensioni. L'intenso multiplayer in locale è studiato per un massimo di 4 giocatori. In calce alla notizia trovate un'immagine di anteprima che mostra la confezione, il tavolo da gioco e le pedine, tutte rigorosamente con i simboli del Dualshock.

Dite la verità, state già pensando di acquistarlo! L'idea non è per niente male, peccato si tratti dell'ennesimo Pesce d'Aprile!