Annunciato Humanity: in arrivo su PlayStation 4 nel 2020, con supporto a PS VR

Nel corso dell'appuntamento con PlayStation State of Play fissato per la serata di martedì 24 settembre giunge l'annuncio di un progetto inedito da parte di Sony.

Durante l'evento è stato infatti annunciato Humanity, un progetto ad ora alquanto misterioso. Introdotto al grande pubblico tramite un primo ed enigmatico teaser trailer, l'action game è frutto di una collaborazione tra il team di sviluppo di Tha Ltd e del publisher Enhance Games. Ad ora non sono stati offerti molti dettagli su questa nuova produzione, che resta priva di una specifica data di pubblicazione. Humanity approderà su PlayStation 4 nel corso del 2020, con un'opzione di supporto a PlayStation VR. In apertura, potete visionare il teaser trailer di Humanity: siete incuriositi da questo progetto?



Nel corso del PlayStation State of Play sono state inoltre annunciate una PS4 PRO a tema Death Stranding e la Demo gratuita di MediEvil.