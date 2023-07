Sony annuncia la line-up completa dei suoi giochi presenti al ChinaJoy 2023

Dal 28 al 31 Luglio si terrà il ChinaJoy 2023, una convention che avrà luogo presso lo Shanghai New International Expo Center in Cina. Dopo il recente annuncio che Lost Soul Aside sarà presente con una demo giocabile, ecco la line-up di Sony per l'evento.

All'interno della rosa del PlayStation China Hero Project, questi saranno i titoli giocabili in fiera:

AWAKEN: Astral Blade (Dark Pigeon Games)

EXILEDGE (Enigmatrix)

EVOTINCTION (Spikewave Games)

Lost Soul Aside (Ultizero Games)

Will-less (Cyaniris Game)

Per la componente First-Party, invece, saranno presenti i seguenti giochi:

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Helldivers (Arrowhead Game Studios)

Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite / Guerrilla Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital)

Ratchet & Clank: Rift Apart, peraltro, è ultimamente al centro di alcune polemiche: i giocatori Ps4 sono arrabbiati con Insomniac su alcune dichiarazioni in merito alla necessità della SSD. Da ultimo, per quel che riguarda la componente Third-Party, avremo:

CROSSFIRE: Sierra Squad (Smilegate)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

It Takes Two (Electronic Arts)

The King of Fighters XV (SNK)

My Time at Sandrock (Pathea Games)

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS (Bandai Namco)

NBA 2K (2K)

Phantom Blade: Executioners (S-GAME)

SAND LAND (Bandai Namco)

Street Fighter 6 (Capcom)

Super Buckyball Tournament (Pathea Games)

Sword Art Online: Last Recollection (Bandai Namco)

SYNCED (Level Infinite)

Tower of Fantasy (Perfect World Games)

La fiera mescola quindi la possibilità di provare giochi già usciti e progetti in divenire, unendo al contempo funzioni di presentazione di prodotti nuovi, assieme alla promozione di quanto già rilasciato nelle ultime settimane.