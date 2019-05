Sony annuncia la lineup per l'evento BitSummit 7 Spirits

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato la sua partecipazione all'evento BitSummit 7 Spirits, che si terrà in Giappone, al Kyoto International Exhibition Hall Miyako Messe, nei giorni 1 e 2 giugno.

Per il momento la lineup include giochi come Hardcore Mecha, F.I.S.T., Chrono Sword, Bloodstained, ANNO Mutation, Wattam, Sakura Of Rice and Ruin e West of Dead.

PlayStation 4

ANNO: Mutation (ThinkingStars)

Bloodstained: Ritual of the Night (505 Games / ArtPlay)

Chrono Sword (21c Ducks)

Evotinction (Spikewave Games)

F.I.S.T. (TiGames)

Hardcore Mecha (Arc System Works / RocketPunch Games)

Indivisible (505 Games / LabZero Games)

In Nightmare (Magicfish Studio)

Knights & Bikes (Double Fine Presents / Foam Sword)

Lethal League Blaze (Ooizumi Amuzio)

No Straight Roads (Metronomik)

Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous / Edelweiss)

Wattam (Annapurna Interactive / Funomena)

West of Dead (Raw Fury / ???)

PlayStation VR

Budget Cuts (Neat Corp)

Falcon Age (Outerloop Games)

Focus on You (Smilegate Entertainment)

Throw Anything (Visual Light)

Per il primo giugno sono previsti anche interventi di Shuhei Yoshida (presidente di Sony Interacive Entertainment Worldwide Studios) e Keita Takahashi, al lavoro su Wattam. L'evento sarà trasmesso su YouTube e NicoNico, maggiori dettagli sulla programmazione verranno diffusi prossimamente.