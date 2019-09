Sony annuncia la lineup per la PlayStation Experience 2019 di Osaka

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato la lineup dell'evento PlayStation Matsuri Osaka 2019, l'equivalente asiatico della PlayStation Experience americana (non ancora confermata per l'anno in corso).

PlayStation Matsuri Osaka 2019 si terrà il 29 settembre all'Herbis Hall di Osaka in Giappone, lo showcase è a ingresso gratuito, i giocatori potranno provare vari titoli per PlayStation 4 come Resident Evil Project Resistance, Nioh 2, Final Fantasy VII Remake e Concrete Genie, presenti con le stesse demo già viste in occasione del Tokyo Game Show.

Giochi PS4

Concrete Genie (SIE)

Final Fantasy VII Remake (Square Enix)

Granblue Fantasy Versus (Cygames)

MediEvil (SIE)

Monkey King: Hero is Back (SIE)

Monster Hunter World Iceborne (Capcom)

Nioh 2 (Koei Tecmo)

Persona 5 Royal (Atlus)

Project Resistance (Capcom)

Project Sakura Wars (SEGA)

Puyo Puyo Champions (SEGA)

ReadySet Heroes (SIE)

Trials of Mana (Square Enix)

Yakuza: Like a Dragon (SEGA)

Giochi PSVR

Budget Cuts (Neat Corp)

Concrete Genie (SIE)

Deemo Reborn (Unties)

Marvel’s Iron Man VR (SIE)

Hatsune Miku VR (Degica Games)

Last Labyrinth (Amata K.K.)

Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash! (SEGA)

Throw Anything (Visual Light)

Sony ha inoltre previsto eventi speciali per il pubblico dedicati a Nioh 2, Project Resistance, Monster Hunter World Iceborne e Puyo Puyo Champions. Al momento non sappiamo se la PlayStation Experience 2019 di Osaka verrà trasmessa in diretta streaming, Sony Japan non ha confermato nulla a riguardo.