Sony annuncia la lineup PS4 per la Gamescom con Final Fantasy 7, Concrete Genie e MediEvil

Tramite le pagine del PlayStation Blog tedesco, Sony Interactive Entertainment Europe ha annunciato la lineup PS4 per la Gamescom di Colonia. Sony non terrà una conferenza stampa, limitando la propria presenza in fiera al solo showfloor, con varie attività in programma e postazioni giocabili liberamente accessibili ai visitatori.

Quattro i giochi First Party presenti allo stand Sony Gamescom 2019, ovvero Dreams (già disponibile in Accesso Anticipato), MediEvil (in arrivo a ottobre), Concrete Genie (in uscita il 9 ottobre) e ReadySet Heroes. Per quanto riguarda invece i giochi delle terze parti, il padiglione Sony Interactive Entertainment ospiterà Final Fantasy VII Remake, Call of Duty Modern Warfare, Control di Remedy (in arrivo il 26 agosto) e Granblue Fantasy Versus.

Una lineup forse non troppo ricca ma certamente interessante, grazie alla presenza di giochi come Concrete Genie, MediEvil, Final Fantasy VII Remake, Control e Call of Duty Modern Warfare. Nel caso di Final Fantasy 7 e COD Modern Warfare, i due titoli saranno giocabili dal pubblico per la prima volta in assoluto in Europa, dopo essere stati mostrati a giugno all'E3 di Los Angeles.

La Gamescom 2019 si terrà a Colonia dal 20 al 24 agosto, alle 20:00 (ora italiana) di lunedì 19 agosto si terrà lo show Opening Night con tante premiere, gameplay esclusivi e nuovi annunci dalla fiera tedesca. La cerimonia di apertura della fiera darà ampio spazio a Death Stranding, come confermato dal publisher, tuttavia l'opera di Hideo Kojima non sarà presente in forma giocabile.