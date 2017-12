Sony annuncia nuovo merchandising per la PlayStation Experience

ha annunciato l'arrivo di oltre 150 nuovi prodotti di merchandising per celebrare la nuova edizione della. Peluche, action figures, magliette, cappellini e altri prodotti a marchio PlayStation stanno per invadere lo store ufficiale di Sony.

A partire da oggi, sul sito PlayStation Gear saranno disponibili molti nuovi prodotti a marchio PlayStation e basati su giochi come Horizon Zero Dawn, God of War, The Last of Us e Uncharted. La lista è incredibilmente varia e include magliette, felpe (realizzate in collaborazione con BAPE e FairPlay) giacche, portachiavi, giocattoli, articoli di cancelleria, accessori e gadget di vario genere, tra cui ornamenti di Natale.

La PlayStation Experience 2017 si terrà ad Anaheim, in California, il 9 e 10 dicembre, una conferenza è prevista per sabato 9 dicembre alle 05:00 del mattino, ora italiana.