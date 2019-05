Sony annuncia un nuovo State of Play per il 10 maggio!

Sony Interactive Entertainment ha annunciato un nuovo appuntamento State of Play: la seconda puntata dello show sarà trasmessa a mezzanotte, ora italiana, a cavallo tra il 9 e il 10 maggio e presenterà alcune interessanti novità per PlayStation 4.

Lo show durerà circa 10 minuti, Sony ha promesso un focus particolare su MediEvil con uno primo sguardo al gameplay e annunci e aggiornamenti sui prossimi titoli in arrivo su PlayStation 4 e il reveal di un nuovo gioco, non ci saranno invece notizie di alcun tipo su PlayStation 5, come confermato dalla compagnia suoi suoi canali social.



"PlayStation Worldwide Studios offrirà una panoramica dell’imminente remake di MediEvil, oltre a un’anteprima di un nuovo titolo. Inoltre, ci saranno altri aggiornamenti e annunci per alcuni dei grandi giochi in arrivo per PS4. Nota: per questa volta, non aspettatevi aggiornamenti relativi ai nostri piani per la nuova generazione. Ci dispiace!"

Da tempo si parla di possibili novità su The Last of Us 2 e Death Stranding, che possa essere questa la sede adatta per reveal di così grosso calibro? Lo scopriremo tra pochissimi giorni, l'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato per la mezzanotte (ora italiana) di venerdì 10 maggio!