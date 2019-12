Sony annuncia il nuovo State of Play: vedremo Ghost of Thushima e Resident Evil 3 Remake?

Confermando i rumor degli scorsi giorni, Sony ha finalmente annunciato il nuovo State of Play, evento in diretta streaming durante il quale svelerà nuovi titoli in arrivo su PlayStation 4 tra i quali potrebbe esserci l'attesissimo remake di Resident Evil 3, del quale sono apparse online le prime immagini nel corso degli ultimi giorni.

L'evento si terrà il prossimo martedì 10 dicembre 2019 alle ore 15:00 e verrà trasmesso su Twitch, YouTube, Twitter e Facebook. Nel messaggio pubblicato sul blog si legge il seguente messaggio:

"Vi aspettano circa 20 minuti di annunci di nuovi titoli, date di uscita, nuovi video di gameplay, aggiornamenti dai Worldwide Studios di PlayStation e molto altro. Ah, forse è meglio ricordarlo: Non aspettatevi aggiornamenti sui nostri piani per la nuova generazione in quest’episodio."

Sembra sia quindi da escludere categoricamente l'annuncio di qualsiasi informazione su PlayStation 5, che con tutta probabilità sarà protagonista di un evento interamente dedicato a lei nella prima metà del prossimo anno.



Che si tratti dell'occasione giusta per annunciare i sempre più rumoreggiati remake in sviluppo presso Bluepoint e per mostrare nuovi filmati di gameplay di Ghost of Tsushima e The Last of Us parte 2? Bisognerà attendere ancora qualche giorno per scoprirlo, il 10 dicembre alle 15:00 vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye per commentare in diretta lo State of Play di Natale!