Sony annuncia una partnership con Playing for the Planet, PS5 ridurrà l'impatto ambientale

Sony Interactive Entertainment ha annunciato di aver stretto una partnership con l'ente Playing for the Planet, che da anni si batte per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici sul pianeta Terra.

Jim Ryan si è detto molto soddisfatto di questa collaborazione ed ha assicuro che Sony farà la sua parte per contribuire alla salvaguardia del pianeta (anche) con PlayStation 5. Nello specifico, il presidente e CEO di SIEE afferma che "la nuova generazione di PlayStation permetterà di sospendere il gioco con un consumo di energia minore rispetto a quanto accade su PS4, con un risparmio pari a 0.5 watt."

Altra mossa per limitare i danni al pianeta sarà quella di ridurre l'utilizzo di carta e cartone cercando di produrre confezioni che siano maggiormente sostenibili per l'ambiente, anche se su questo punto non sembrano esserci ancora piani precisi in merito.

Jim Ryan ribadisce come "la salvaguardia del pianeta sia un punto focale nelle strategie di Sony Interactive Entertainment" e la collaborazione con Playing for the Planet rafforzerà ancora di più gli impegni del colosso giapponese per quanto riguarda inquinamento e la riduzione dell'impatto ambientale.