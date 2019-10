Sony annuncia i piani per la Paris Games Week di fine ottobre

Sony Interactive Entertainment France ha annunciato i piani PlayStation per la Paris Games Week 2019, in programma a Parigi dal 30 ottobre al 3 novembre. Per l'occasione la compagnia allestirà uno stand con demo e filmati sui giochi in arrivo.

Tramite l'applicazione PlayStation Experience per iOS e Android i giocatori potranno prenotare gli slot per le postazioni di gioco e accedere in anteprima alla demo di Marvel's Iron Man (disponibile dal 28 ottobre) e riservarsi un posto per i tornei eSport.

Tra i giochi presenti in forma giocabile Sony cita Final Fantasy VII Remake, Marvel’s Avengers, Nioh 2 Predator Hunting Grounds, Concrete Genie, Dreams, MediEvil e Kingdom Hearts III, inoltre dovrebbe essere proiettato un trailer di Death Stranding, non è chiaro se si tratterà di un nuovo video (magari il trailer di lancio) oppure no. Lo spazio eSport ospiterà invece tornei di FIFA 20, Street Fighter V, Mortal Kombat 11, Call of Duty Modern Warfare, Fortnite, NBA 2K20, Gran Turismo Sport e Crash Team Racing Nitro Fueled.

Nessuna conferenza è prevista per l'evento parigino, non aspettatevi dunque novità su PlayStation 5, come sottolineato anche da Sony, la compagnia è stata molto chiara riguardo l'assenza di un'evento stampa, confermando la sua presenza solamente in fiera con un padiglione e tante attività in loco.