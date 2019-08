Sony annuncia i piani per il Tokyo Game Show, nessuna conferenza in programma

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato i piani per il Tokyo Game Show 2019, in programma dal 12 al 15 settembre. A differenza degli scorsi anni, la compagnia non ha però confermato la consueta conferenza annuale pre TGS.

Il padiglione PlayStation al Makuhari Messe permetterà di dare uno sguardo ad alcuni dei giochi PS4 più attesi dei prossimi mesi come Nioh 2, Final Fantasy VII, Call of Duty Modern Warfare (pubblicato da Sony Interactive Entertainment in Giappone) e Death Stranding, quest'ultimo non presente però in forma giocabile, a differenza degli altri titoli citati. Spazio anche all'eSport con l'evento e-Sports X Blue Stage presented by PS4 a tema COD Modern Warfare.

In fiera saranno presenti anche giochi per PlayStation VR come Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash! e Marvel's Iron Man, inoltre la compagnia ha annunciato una serie di eventi live on stage raccolti sotto la denominazione "PlayStation Presents Live Show TGS 2019", trasmessi anche in streaming.

Da notare, almeno per il momento, l'assenza di una conferenza stampa pre Tokyo Game Show, fattore che rendere difficile aspettarsi l'arrivo di novità su PlayStation 5 o in generale nuovi annunci di grande caratura. Non è escluso però che Sony possa annunciare un nuovo State of Play per settembre, restiamo in attesa di saperne di più.