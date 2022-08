Sony annuncia il PlayStation Tournaments Evo Lounge, nuovo evento dedicato ai picchiaduro

Nel corso del pomeriggio di oggi è arrivato a sorpresa l'annuncio di un nuovo evento da parte di Sony, che ha svelato il PlayStation Tournaments Evo Lounge.

Per celebrare il ventennale dell'Evolution Championship Series, Sony ha organizzato un evento a Las Vegas dal 5 al 7 agosto 2022 al quale gli utenti potranno partecipare dal vivo oppure seguendo le dirette streaming. Ovviamente il focus sarà tutto sui picchiaduro a incontri e nel corso dell'iniziativa sarà possibile assistere ad interviste esclusive, match tra giocatori professionisti e tanto altro. Pare inoltre che prenderanno parte all'evento anche publisher come Arc System Works, Warner Bros. Games, Capcom, SNK e Bandai Namco Entertainment. Non si esclude quindi che durante le dirette potremo assistere agli annunci di nuovi personaggi di Street Fighter 6 e MultiVersus o addirittura a titoli inediti come Tekken 8, di cui si è spesso parlato di recente.

Ecco di seguito la lista dei giochi che saranno al centro delle competizioni:

Street Fighter V: Champion Edition

Guilty Gear -Strive-

Mortal Kombat 11 Ultimate

Tekken 7

The King of Fighters XV

Melty Blood: Type Lumina

Dragonball FighterZ

Granblue Fantasy: Versus

Skullgirls: 2nd Encore

Chiunque fosse interessato all'evento potrà seguire tutti gli appuntamenti sui canali ufficiali Twitch e YouTube tra il 5 e il 6 agosto 2022, ovvero il prossimo fine settimana.