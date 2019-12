Sony sarà al CES 2020: annunciati data e orario della conferenza stampa, novità per PS5?

Si avvicina l'appuntamento con l'edizione 2020 del Consumer Electronic Show (CES), il cui svolgimento è in programma per il mese di gennaio del prossimo anno, presso il World Trade Center di Las Vegas.

L'evento, inaugurato nel 1967, rappresenta un'importante vetrina dedicata all'innovazione tecnologica in plurimi settori. Tra questi ultimi figurano ad esempio stampa in 3D, intelligenza artificiale, servizi cloud, hardware PC, gaming, cyber security, robotica, città smart, telecomunicazioni e molto altro. Il CES 2020 aprirà le porte in data martedì 7 e si protrarrà sino a venerdì 10 gennaio. Tra le numerose compagnie che hanno confermato la propria presenza all'evento, figura anche Sony.

Il colosso tecnologico ha infatti annunciato una conferenza stampa CES 2020, che sarà trasmessa in diretta streaming. L'appuntamento è in particolare fissato per il 6 gennaio, alle ore 17:00 PST. La conferma di data e orario dell'evento è accompagnata dallo slogan "Il futuro sta arrivando" e dalla seguente descrizione: "Al CES 2020 Sony svelerà un'unica versione del futuro, unendo creatività e tecnologia come mai prima d'ora, per scatenare nuove sensazioni ed emozioni". Non sono purtroppo stati forniti ulteriori dettagli in merito ai prodotti che saranno presentati durante l'evento e non sussiste alcuna conferma in merito ad un'eventuale diffusione di informazioni concernenti PlayStation 5. Il CES 2020 potrebbe dunque ospitare esclusivamente tecnologie Sony non connesse alla divisione PlayStation.



Sony ha recentemente avviato un progetto dedicata all'IA, con applicazioni previste anche in ambito gaming.