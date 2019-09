Sony annuncia PS4 e PS4 PRO Limited Edition dedicate a Persona 5 Royal

Sony Interactive Entertainment Japan Asia e Atlus/SEGA hanno annunciato due modelli di PlayStation 4 e PS4 PRO in edizione limitata dedicati a Persona 5 Royal, disponibili in Giappone insieme al gioco dal 31 ottobre 2019.

PlayStation 4 Pro Persona 5 Royal Limited Edition avrà un prezzo di 44.980 yen (circa 375 euro al cambio attuale) e sarà disponibile unicamente nella variante Glacier White da 1 Terabyte. La confezione include la console con cover frontale personalizzata, un DualShock 4 a tema e cinque cartoline, il tutto racchiuso in un box cartonato premium con artwork esclusivo.

The PlayStation 4 Persona 5 Royal Limited Edition sarà disponibile invece nelle varianti 500 GB e 1TB nelle colorazioni Jet Black e Glacier White. Anche in questo caso nella confezione trovano spazio la console con cover frontale esclusiva, DualShock 4 personalizzato e cinque cartoline. Il DualShock 4 può essere acquistato anche separatamente, così come la cover, la disponibilità è limitata al solo Giappone come già accaduto nel caso di altre Limited Edition vendute esclusivamente sul sito di Sony Japan.