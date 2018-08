Sony annuncia quattro nuove colorazioni del DualShock 4, in arrivo a settembre

Sony Interactive Entertainment ha annunciato quattro nuove colorazioni del DualShock 4 in arrivo a settembre: Berry Blue, Sunset Orange, Military e Copper. Possiamo dare un'occhiata ai nuovi pad nella galleria riportata a fondo pagina.

Come potete vedere in calce alla notizia, le nuove colorazioni del DualShock 4 propongono un motivo in stile mimetica militare, e tre colorazioni uniformi Rame, Turchese e Arancione. Questa nuove varianti cromatiche del DualShock 4 saranno disponibili sul mercato a partire da settembre: ne preferite una in particolare?

Ricordiamo inoltre che dal 24 agosto sarà disponibile la speciale PlayStation 4 Pro 500 Million Edition, pensata per celebrare le oltre 500 milioni di console PlayStation vendute da Sony in tutto il mondo.