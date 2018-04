Sony annuncia i risultati finanziari: PS4 raggiunge 79 milioni di console distribuite

Sony Corporation ha annunciato i risultati finanziari dell'ultimo quarto dell'anno fiscale 2017, ovvero del periodo che va dal primo gennaio al 31 marzo 2018. L'annuncio è stato accompagnato ovviamente dai dati della divisione Games & Network, che include il brand PlayStation.

Al 31 marzo, le console PS4 e PS4 Pro distribuite in tutto il mondo ammontavano a 79 milioni, con previsioni che parlano di 95 milioni di pezzi spediti entro la fine dell'anno fiscale in corso (31 marzo 2019). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le vendite software PS4 sono aumentate, così come le iscrizioni al servizio PlayStation Plus, con 1.900 miliardi di yen di incassi e 190 miliardi di guadagni operativi.

Durante il periodo che va dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2019, Sony ha distribuito 19 milioni di PS4 e PS4 Pro, per l'anno fiscale in corso si parla invece di una previsione pari a 16 milioni di unità, così da raggiungere il totale di 95 milioni di console distribuite al termine dell'anno fiscale. Per il futuro, la compagnia nipponica continuerà a investire sul brand PlayStation, il cui business viene definito "solido, profittevole e in continua crescita."