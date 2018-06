Sony annuncia Tetris Effect, nuovo titolo di Tetsuya Mizuguchi per PS4 e PS VR

Come promesso, oggi 6 giugno alle ore 17:00 Sony Interactive Entertainment ha annunciato il primo dei tre giochi che fungeranno da antipasto all'E3 2018.

Si tratta di Tetris Effect, nuovo titolo per PlayStation 4 (che include una modalità per PlayStation VR) del celebre designer Tetsuya Mizuguchi, divenuto incredibilmente famoso per titoli come Rez, Space Channel 5 e Lumines, tra gli altri. L'uscita di Tetris Effect, che utilizza il motore grafico Unreal Engine, è prevista per il prossimo autunno. In cima a questa notizia potete ammirare il primo trailer pubblicato dalla compagnia giapponese.

Cosa ve ne pare di questo primo annuncio? Vi ha convinto? A seguire il programma previsto per i prossimi giorni, restate sintonizzati su queste pagine! Domani alle 17:00 scopriremo la data d'uscita di un titolo dei Worldwide Studios di Sony Interactive Entertainment.