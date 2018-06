Sony annuncia Trover Saves the Universe, titolo VR del creatore di Rick & Morty

Durante la conferenza di Sony all'E3 2018, è stato svelato Trover Saves the Universe, titolo per PlayStation VR sviluppato da Squanch Games, studio di Justin Roiland (co-creatore di Rick & Morty).

Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. Al momento sono davvero poche le informazioni a nostra disposizione, ma nel filmato sono ben visibili lo stile e lo humor tipici dell'autore, ai quali i fan sono ormai ben abituati. Trover Saves the Universe debutterà esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation VR in una data non ancora precisata.

Come vi sembra? Continuate a seguirci, vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso di nuove informazioni.