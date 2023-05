Sony ha annunciato le cuffiette wireless ufficiali per PlayStation 5 e PC

Sul palco del PlayStation Showcase c'è stato spazio anche per l'annuncio di nuovo hardware, visto che Sony ha mostrato al pubblico due diversi accessori che faranno gola ai fan.

Oltre ad aver ufficialmente annunciato Project Q, una sorta di console portatile che può essere utilizzata esclusivamente per giocare in streaming locale da PlayStation 5, il colosso nipponico ha anche confermato l'esistenza degli auricolari wireless ufficiali. Proponendo un design fedele a tutti gli altri accessori realizzati per PlayStation 5 - quindi con dettagli bianchi e neri - queste cuffiette promettono un audio lossless, ovvero senza perdita di qualità malgrado l'assenza di filo. Come mostrato nel filmato durante l'evento in streaming, abbinata agli earbud troveremo una custodia per la ricarica dotata di un led molto simile a quello già visto sul DualSense, il cui colore ci aiuterà a comprendere se i dispositivi sono in carica o meno.

Al momento non si conoscono i dettagli su data d'uscita e prezzo, quindi è probabile che dovremo attendere ancora un po' prima che Sony decida di aprire i preorder e svelare maggiori informazioni.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che nel corso della serata è stato mostrato un nuovo video di gameplay di Marvel's Spider-Man 2.