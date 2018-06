Sony ha annunciato la data d'uscita di Days Gone con un nuovo trailer

Prosegue il countdown di Sony Interactive Entertainment, in vista dell'E3 2018 che prenderà il via tra pochi giorni. Dopo l'annuncio di Tetris Effect di ieri, quest'oggi la compagnia giapponese ha svelato la data d'uscita di Days Gone!

Il titolo sviluppato da Bend Studio uscirà, come già ampiamente anticipato, l'anno prossimo, più precisamente il 22 febbraio 2019! Per l'occasione, la casa giapponese ha anche pubblicato il nuovo trailer che potete ammirare in cima a questa notizia. Il 2018 si è rivelato un anno ricco di esclusive per PlayStation 4: nei mesi scorsi sono arrivati God of War e Detroit Become Human, mentre a settembre è atteso Spider-Man. L'uscita nella prima parte del 2019 garantirà a Days Gone un'ampia visibilità e l'attenzione dell'intera community. Voi cosa ne pensate? Lo acquisterete?

Di seguito, invece, trovate il programma previsto per i prossimi giorni 3 giorni. Domani 8 giugno alle 17:00 verrà annunciato un nuovo titolo esclusivo per PlayStation 4. Di cosa potrebbe trattarsi?