Sony apre al Cross-Play su PS4: Fortnite sarà giocabile con gli utenti PC, Switch e Xbox

John Kodera, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha pubblicato un messaggio per annunciare l'arrivo del supporto Cross-Play esteso su PlayStation 4. Il primo passo in tal senso è rappresentato da Fortnite, giocabile su PS4 con gli utenti Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, PC e Mac.

Questo il messaggio del Presidente John Kodera: "In seguito a un’accurata valutazione, SIE ha individuato un percorso per il supporto delle funzioni multipiattaforma per contenuti selezionati di terze parti. Ci rendiamo conto che i giocatori su sistema PS4 attendono con ansia un aggiornamento, e apprezziamo la pazienza della community durante i nostri sforzi per trovare una soluzione. Il primo passo sarà una open beta per Fortnite, disponibile a partire da oggi, che permetterà gioco, progressi e commercio multipiattaforma tra sistema PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows e sistemi operativi Mac. Riteniamo che questa beta sia un’occasione per condurre test accurati e assicurarci che il gioco multipiattaforma sia al suo meglio su sistema PlayStation, considerando l’esperienza dell’utente tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello sociale.

Per 24 anni abbiamo cercato di offrire ai nostri fan la migliore esperienza di gioco da una prospettiva unicamente incentrata su PlayStation. Oggi, le community di alcuni giochi si sono evolute al punto in cui le esperienze multipiattaforma aggiungono un valore significativo per i giocatori. Considerato questo, abbiamo condotto un’analisi approfondita delle meccaniche di business necessarie ad assicurare che l’esperienza PlayStation dei nostri utenti resti intatta, oggi e nel futuro, nella prospettiva di rendere aperta la piattaforma. Questo rappresenta un cambiamento notevole per SIE a livello di politiche aziendali, e siamo ora in fase di pianificazione in tutta l’organizzazione per supportare questo cambiamento. Daremo notizie alla community una volta che avremo più dettagli da condividere, compresi dati più specifici sulle tempistiche della beta e sulle prospettive future."

La Open Beta Cross-Play di Fortnite sarà disponibile più tardi nella giornata odierna, vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli. Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettiamo i vostri pareri nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.