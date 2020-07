Sony apre il sito PlayStation Indies: da Stray a Kena, ecco i futuri giochi PS4 e PS5

Con ancora negli occhi le scene di gameplay dei nove giochi annunciati alla presentazione di PlayStation Indies, Sony apre il sito ufficiale del programma nato per supportare gli sviluppatori indipendenti su PS4, PlayStation 5 e PS Now.

Per inaugurare la nuova sezione interna al portale ufficiale di PlayStation, la divisione videoludica di Sony ha ripercorso idealmente gli annunci degli ultimi giorni per soffermarsi sui singoli progetti indie che sono stati svelati dal colosso tecnologico giapponese.

Oltre ai già celebri titoli che hanno impreziosito l'evento digitale sui giochi PS5 dell'11 giugno come Kena Bridge for Spirits, Little Devil Inside e Stray, la pagina ufficiale di PlayStation Indies mostra in primo piano le schede dei nove giochi svelati di recente. Le produzioni che stanno partecipando al nuovo programma di Sony a supporto delle realtà indipendenti sono davvero tante, come potete intuire scorrendo la lista a seguire:

Bugsnax

Goodbye Volcano High

Jett: The Far Shore

Little Devil Inside

Oddworld Soulstorm

Solar Ash

Kena: Bridge of Spirits

Fall Guys: Ultimate Knockout

The Pathless

Creaks

Where The Heart Is

Worms Rumble

Maquette

FIST: Forged in Shadow Torch

Haven

Carto

Heavenly Bodies

Recompile

Kentucky Route Zero: TV Edition

Nel presentare il programma PlayStation Indies, il famoso dirigente di Sony Shuhei Yoshida ha spiegato che tale iniziativa è stata presa perchè "riteniamo che la comunità indie sia diventata sempre più importante per il futuro del settore dei videogiochi. Lo sviluppo dei giochi tripla A, d'altronde, è cresciuto talmente tanto a livello finanziario che le grandi aziende trovano sempre più difficile intraprendere una strada che possa condurle a correre dei rischi economici, e così diventa sempre più difficile investire in nuovi concept senza sapere se questi possano o meno funzionare".