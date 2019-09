Sony USA apre lo store ufficiale per la vendita diretta di PlayStation, giochi e accessori

Sony Interactive Entertainment ha annunciato l'apertura dello store online ufficiale PlayStation, che d'ora in avanti si occuperà della vendita diretta di console, giochi, accessori e molto altro. Al momento, il negozio risulta attivo solamente negli Stati Uniti d'America, e non è ancora stato specificato se diverrà operativo anche altrove.

Lo store è integrato nel sito ufficiale di PlayStation e può essere raggiunto a questo indirizzo. Attraverso il menu di navigazione è possibile esplorare differenti sezioni, dedicate ai dispositivi della famiglia PlayStation (tra cui le console e PlayStation VR), i giochi in formato fisico, gli accessori e i voucher per l'abbonamento a PlayStation Plus.

Al momento, risultano in vendita solamente 12 giochi, ma Sony ha promesso che la selezione verrà ampliata quanto prima. I titoli attualmente disponibili sono Astro Bot: Rescue Mission, Blood & Truth, Bloodborne, Days Gone, God of War 3 Remastered, Horizon Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition, MLB The Show 19, Quantic Dream Collection, Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered e Uncharted 4: A Thief’s End. I giocatori abbonati a PlayStation Plus possono beneficiare della spedizione espressa in un giorno gratuita su tutti gli articoli in vendita.

Per celebrare il lancio del negozio, Sony ha anche dato il via a due promozioni, che rimarranno attive fino al 21 ottobre 2019:

PlayStation 4 + Abbonamento 12 mesi a PlayStation Plus a $339,99, invece di $359,98;

PlayStation 4 Pro + Abbonamento 12 mesi a PlayStation Plus a $429,99, invece di $459.98.

Ribadiamo che al momento lo store risulta operativo esclusivamente negli Stati Uniti d'America, e al momento non sembrano esserci piani per il suo sbarco nel Vecchio Continente.