Sony, in arrivo nuovi investimenti per PC e mobile: parla Reuters

Con l'annuncio della versione PC di Sackboy: Una Grande Avventura, un'ulteriore esclusiva PlayStation si appresta a superare i confini dell'ecosistema Sony.

Originariamente approdato su PlayStation 4 e PlayStation 5, il platform in tre dimensioni è solo l'ultimo di una lunga serie di investimenti che hanno visto il colosso giapponese sempre più interessato al mercato PC. A breve, anche Uncharted: L'Eredità dei Ladri raggiungerà la piattaforma, mentre già si rumoreggia di un porting PC di Returnal.

A porre l'accento su questo trend, interviene ora anche la redazione di Reuters, con l'importante testata che afferma di aver ricevuto conferme dei futuri piani di Sony direttamente da un Senior Executive dell'azienda. Stando a quanto riportato da Reuters, la compagnia si starebbe preparando a sostenere nuovi investimenti volti ad espandere la propria presenza nel mercato videoludico PC e mobile.



Interpellato sulla materia, Hermen Hulst, attuale responsabile dei PlayStation Studios, ha offerto una sintetica replica a Reuters, che non conferma né smentisce quanto riportato: "Ulteriori investimenti in aree che possano rafforzare la nostra espansione nei mercati PC, mobile e live service sono sicuramente una possibilità per noi". Al momento, i dirigente Sony non ha però offerto ulteriori commenti o spunti di riflessione alle pagine della nota testata finanziaria.