Sony assente al PAX East: il sindaco di Boston cerca di far cambiare idea alla compagnia

Qualche giorno fa, Sony ha annunciato che non parteciperà al PAX East 2020, fiera che si svolgerà a Boston dal 27 febbraio al primo marzo, per le crescenti preoccupazioni sull'epidemia di Coronavirus.

Di conseguenza, non avremo l'opportunità di rivedere The Last of Us Parte 2, come era stato precedentemente annunciato. Il sindaco di Boston Marty Walsh, tuttavia, non sembra aver gradito la decisione del colosso giapponese. Con una lettera formale inviata al presidente e CFO Kenichiro Yoshida, il primo cittadino della città ospitante ha chiesto a Sony di riconsiderare la decisione di non partecipare al PAX East 2020.

Ecco le sue parole: "Queste paure rinforzano gli stereotipi che generazioni di asiatici hanno lottato per smantellare. Innescano i nostri peggiori impulsi: vedere un intero gruppo di persone con sospetto, chiuderci, e perdere le opportunità e le connessioni che la nostra città globale fornisce. Boston è unita negli sforzi per dissolvere queste dannose e fuorvianti paure.

Ha poi aggiunto che Sony avrebbe l'opportunità di rappresentare un esempio positivo per tutti: "Essendo un compagnia internazionale di grandi dimensioni, avete l'opportunità di dare un buon esempio. Come leader nella tecnologia, potete dimostrare che siete motivati dai fatti, non dalla paura. Come leader del gaming e della cultura, potete dimostrare che credete nelle connessioni, non nell'isolamento".

Sony, dal canto suo, non ha ancora risposto in via ufficiale. Ricordiamo che anche il team di Final Fantasy 14 ha deciso di non partecipare al PAX East 2020.