Sony ha un asso nella manica per il 2022, si tratta di The Last of Us Remake?

I fan del mondo PlayStation continuano ad essere in trepidante attesa dei prossimi annunci di Sony, soprattutto per via degli insistenti rumor su una grossa acquisizione che potrebbe fare la gioia di tutta la community. In attesa di saperne di più, spuntano nuove voci di corridoio su un gioco in arrivo entro la fine dell'anno corrente.

Come fa notare l'insider Okami sul proprio account Twitter ufficiale, gli ultimi post sui social di Robert Morrison puntano tutti all'annuncio di un'esclusiva PlayStation Studios in uscita entro la fine del 2022. Per i meno informati, Robert Morrison ricopre il ruolo di animatore presso Visual Arts, uno dei team che collabora con le software house first party di Sony e che in passato ha contribuito alla creazione di God of War (il capitolo del 2018). Gli ultimi tweet dello sviluppatore sembrano contenere importanti informazioni sulla seconda metà del 2022 di PlayStation, visto che citano non solo l'arrivo di qualcosa di grosso entro l'anno, ma fanno riferimento ad un progetto in lavorazione da circa cinque anni e di cui non è ancora stato mostrato nulla.

Stando alle teorie dei fan, il gioco in questione potrebbe essere il tanto chiacchierato remake di The Last of Us, il quale dovrebbe proporre un comparto grafico in linea con quello del secondo capitolo e permettere agli utenti di godersi l'intera avventura come se fosse un unico titolo. Purtroppo non vi è modo di sapere di cosa si tratti e bisognerà attendere la prossima mossa di Sony per comprendere cosa stia bollendo in pentola.