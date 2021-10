Sony assume da Apple per portare le IP PlayStation al successo su mobile

Sony non ha fatto mistero di volersi espandere oltre le piattaforme PlayStation e, attraverso le dichiarazioni di Jim Ryan, ha già anticipato di voler puntare forte sul mercato mobile, che nel corso di questi ultimi anni ha saputo dare dimostrazione di essere estremamente profittevole.

Sembra che per arrivare al successo anche in questo settore, il colosso nipponico abbia deciso di affidarsi ai maggiori esperti del gaming su mobile. Come fatto notare dai colleghi di Video Game Chronicles, Nicola Sebastiani, precedentemente al capo della divisione gaming di Apple e responsabile dei contenuti di Apple Arcade, è entrato a far parte di Sony a partire dallo scorso luglio.

È sempre più chiara, quindi, l'intenzione da parte della casa giapponese di espandere i confini legati all'hardware. Siamo ormai abituati alla pubblicazioni delle esclusive PlayStation su PC (abbiamo già avuto Horizon Zero Dawn, Days Gone, e più recentemente Uncharted: Legacy of Thieves Collection), ma la strategia punta a coinvolgere un bacino d'utenza in continua crescita. Durante una recente intervista, Jim Ryan ha peraltro dichiarato di sognare il marchio PlayStation esteso a centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo, da qui la necessità di aprirsi ad altre piattaforme e utenti un tempo lontani dal mondo PlayStation.

Ciò non vuol dire che Sony smetterà di concentrarsi sulle grandi produzioni esclusivamente in arrivo su PlayStation 5.