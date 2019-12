Sony, Atlus, SEGA e Platinum: gli studi giapponesi parlano dei piani per il 2020

Come di consueto a fine anno Famitsu e 4Gamer hanno pubblicato un lungo articolo con le dichiarazioni dei principali sviluppatori giapponesi, i quali sono stati ben felici di rivelare i loro propositi per il 2020.

Le due testate hanno intervistato decine di produttori, game designer e artisti per scoprire cosa bolle in pentola presso i principali studi di sviluppo del paese del Sol Levante. Si parte con Norihisa Kochiwa di Idea Factory che conferma i piani per festeggiare il decimo anniversario di Neptunia e si continua con Shinjiro Takata di Atlus, il quale anticipa l'arrivo di novità su Shin Megami Tensei V. La compagnia sta inoltre muovendo i primi passi per organizzare i festeggiamenti per i 25 anni di Persona, ricorrenza che cadrà nel 2021.

Yoshimi Yasuda di Kadokawa Games conferma di essere al lavoro su nuovi titoli della serie Metal Max e LoveR, inoltre il 2020 sarà l'anno di lancio di Root Film. Akihiro Suzuki di Koei Tecmo Games conferma la volontà di rilanciare il franchise Dynasty Warriors nell'anno del suo ventesimo anniversario, inoltre spera di poter iniziare presto a lavorare su giochi per PlayStation 5 e console next-gen.

Hiroshi Tanibuchi di Konami conferma i nuovi episodi della serie Powerful Pro e Pro Spirits, molto popolari in Giappone. Hajime Tabata ha fondato lo scorso anno lo studio JP Games e si sta occupando del videogioco ufficiale delle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Akitoshi Kawazu di Square Enix ha accennato al trentesimo anniversario della serie SaGa mentre Yosuke Saito ha parlato di Babylon's Fall ed ha ricordato che NieR si appresta a festeggiare il suo decimo compleanno, evento questo citato anche da Yoko Taro. Naoki Yoshida invece spera di poter presto entrare nella nuova generazione grazie al lancio delle nuove console nel 2020.

Interessante anche la dichiarazione di Hiroyuki Sakamoto di SEGA, il quale afferma di essere al lavoro su vari progetti e anticipa "una nuova sfida per il team di Yakuza".

Atsushi Inaba e Hideki Kamiya di Platinum Games annunciano di avere "molto sorprese e annunci in programma per il 2020". Infine spazio a Shuhei Yoshida di Sony Interactive Entertainment, il quale conferma che dal prossimo anno inizierà ad occuparsi del suo lavoro con gli sviluppatori indipendenti, e Katsuhiro Harada di Bandai Namco Entertainment: "nel 2020 lanceremo alcuni giochi non ancora annunciati (no, non picchiaduro) ma personalmente spero di lavorare su qualcosa di nuovo e di grande..."