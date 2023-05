Sony attacca, Microsoft risponde: molti giochi dello showcase escono anche su Xbox

Sta guadagnando decine di migliaia di like e retweet un messaggio condiviso da Microsoft nella notte, poco dopo la fine del PlayStation Showcase 2024. Tanti i titoli annunciati durante l'evento, molti di questi però escono anche su Xbox e la casa verdecrociata ha voluto ricordarlo al pubblico.

Il messaggio pubblicato sul profilo ufficiale di Xbox raccoglie alcuni dei giochi presentati allo showcase di Sony, titoli multipiattaforma in arrivo anche su Xbox tra cui Marathon di Bungie, Ghostrunner 2, Assassin's Creed Mirage, Dragon's Dogma 2, The Talos Principle 2 e Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake.

Microsoft approfitta quindi dell'evento PlayStation per fare pubblicità alla lineup Xbox dei prossimi mesi, con un messaggio che, inutile dirlo, ha rapidamente acceso gli animi. I supporter della console Microsoft si sono complimentati per questa mossa "furbina" ma d'effetto mentre i possessori di PS5 hanno attaccato la casa di Redmond, invitandola a fare meglio durante il suo prossimo show.

C'è da dire che proprio la mancata presentazione di grandi esclusive first party al PlayStation Showcase è una delle critiche che più spesso si leggono in queste ore, il pubblico non sembra aver gradito troppo i tanti giochi multipiattaforma e l'assenza di esclusive AAA targate PlayStation Studios al di fuori di Marvel's Spider-Man 2.