Sony attacca Microsoft: le versioni PS5 di Call of Duty potrebbero essere sabotate

Con un improvviso cambio di prospettiva, in un responso non ancora definitivo la Competition and Markets Authority inglese britannica si è detta a favore della chiusura dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft. Sembra che a Sony la cosa non sia andata per niente giù.

Già nelle scorse ore la casa di PlayStation ha ammesso di ritenere irrazionali i ripensamenti della CMA, e in un documento inviato all'antitrust inglese spiega i motivi per cui la situazione dovrebbe essere nuovamente rivalutata.

Facendo ancora una volta riferimento alla serie di Call of Duty, Sony afferma che Microsoft non sentirà il bisogno di "utilizzare le funzionalità avanzate di PlayStation non presenti su Xbox", probabilmente riferendosi principalmente alle possibilità del controller DualSense. La compagnia nipponica afferma che "l'esperienza degradata su PlayStation gioverebbe a Xbox", un timore già espresso in passato.

Sony cita inoltre gli articoli di Digital Foundry e VG Tech che confrontano le prestazioni di Call of Duty su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sony afferma che se ci sono anche i "minimi cambiamenti nelle prestazioni", i giocatori si riuniranno nei forum, chat e sessioni di gameplay per discuterne. "Gli utenti interagiscono per confrontarsi su ogni titolo del franchise subito dopo la sua uscita, sono profondamente consapevoli del prezzo, della qualità e delle caratteristiche e verificano regolarmente la qualità, le prestazioni e le caratteristiche dei loro giochi preferiti su PlayStation e Xbox", scrive Sony. "Il livello di conversazione sociale sulle console e sui giochi è estremamente alto", ha aggiunto.

La Competition and Markets Authority ha citato Minecraft come esempio di un gioco che Microsoft ha continuato a concedere in licenza ad altre piattaforme dopo averlo acquisito, ma Sony afferma che non è un confronto equo da fare. "Minecraft è molto diverso da Call of Duty", afferma la società giapponese, sottolineando che il tiotlo Mojang è caratterizzato da una "grafica a mattoncini" che non offre "una grande vetrina delle capacità tecniche di una nuova console". Sony afferma inoltre che Minecraft "non propone nulla a livello di gameplay, coinvolgimento o possibilità di acquisto che sia simile a Call of Duty".

Gli appassionati del settore che continuano a seguire la spinosa vicenda non escludono che Sony possa ricorrere in appello in caso di ok dalla CMA.