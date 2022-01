Sony aumenta la produzione di PS4 per far fronte alla scarsa disponibilità di PS5?

A oltre dodici mesi dal lancio nei negozi, PlayStation 5 è ancora difficile da reperire, le catene di produzione lavorano a basso regime a causa della crisi dei chip e dunque avere rifornimenti costanti per PS5 (ma lo stesso vale anche per le GPU di alta fascia e Xbox Series X) non è semplice.

Secondo un report di Bloomberg, per compensare i problemi di produzione di PS5 Sony starebbe pensando di aumentare la produzione della vecchia PlayStation 4. Non è mai giunto nessun annuncio relativo alla fine della produzione della console old-gen (almeno per quanto riguarda il modello Slim, dal momento che PS4 PRO è fuori produzione già da tempo) ma stando al report di Takashi Mochizuki il colosso giapponese avrebbe già chiesto alle fabbriche in Cina di produrre un maggior numero di PS4 rispetto all'anno precedente, e questo nonostante le vendite della console siano piuttosto basse negli ultimi mesi.

La strategia, per quanto possa sembrare strana, è quella di fornire una alternativa economica ai consumatori, mantenere il marchio PlayStation presente sul mercato e al tempo stesso restare in ottimi rapporti con i fornitori asiatici. Aggiungiamo noi, a questo punto potrebbe essere ipotizzabile anche un taglio di prezzo per riposizionare PS4 sul mercato, la console viene venduta a 299 euro di listino, una cifra non certo economica ad oggi considerando che allo stesso prezzo è possibile acquistare Xbox Series S e con 100 euro in più, PS5 Digital.