Sony si avvia alla chiusura di Japan Studio? Si, secondo un nuovo report

Secondo un nuovo report pubblicato da VGC, Sony starebbe interrompendo lo sviluppo del nuovo gioco in lavorazione presso Japan Studio, il più vecchio e storico studio first party entrato a far parte del team PlayStation con una serie di titoli iconici.

Stando alle fonti anonime intervistate Japan Studio perderà la maggioranza del suo staff a causa dei mancati rinnovi contrattuali che sarebbero dovuti intervenire entro la fine dell'anno lavorativo aziendale fissato al prossimo 1 aprile. I team della localizzazione e quello aziendale rimarranno intatti, mentre la divisione ASOBI, responsabile dei giochi Astro Bot, continuerà come indipendente all'intero studio. Alcuni degli sviluppatori impegnati direttamente in Japan Studio si uniranno ad ASOBI mentre altri, seguiranno il director di Silent Hill e Gravity Rush Keiichiro Toyama. Negli ultimi giorni infatti alcuni membri storici del team hanno annunciato il proprio addio, come il producer di Bloodborne Masaaky Yamagiwa e il video manager Ryo Sogabe.

Al momento non è chiaro se la presunta ristrutturazione interessi anche il Dipartimento di Sviluppo Esterno che ha collaborato alla creazione di Demon's Souls, ma le fonti interne sembrano smentire questa possibilità. Secondo le persone coinvolte Sony avrebbe preso questa decisione a seguito degli scarsi risultati finanziari dello studio: Japan Studio non sarebbe stato abbastanza redditizio.

Lo sviluppatore avrebbe infatti voluto creare giochi principalmente pensati per il mercato giapponese, che avessero poi coinvolto quello globale. I vertici di PlayStation avrebbero invece interessi contrari. Il tutto rientrerebbe insomma nel tanto discusso spostamento di potere dalla sede giapponese a quella americana di Sony Interactive Entertainment, anche se Jim Ryan ha più volte minimizzato questa narrazione. In attesa di conoscere la risposta ufficiale di Sony e di saperne di più sulle sorti del tanto chiacchierato Silent Hill, voi che ne pensate?