Sony: le azioni valgono $10 miliardi in meno, preoccupazione per il business PlayStation

Il valore delle azioni di Sony Corporation è calato 10 miliardi di dollari, un calo in borsa arrivato dopo che la compagnia ha rivisto al ribasso le previsioni di vendita di PlayStation 5 per l'anno fiscale in corso.

Stando a quanto riportato da CNBC, Sony avrebbe avuto un margine operativo poco più basso del 6% dalla divisione gaming nell'ultimo trimestre (1 ottobre/31 dicembre 2023) mentre nello stesso trimestre del 2022 il margine operativo della divisione videogiochi era di poco superiore al 9%.

Gli analisti finanziari sono preoccupati da questo margine operativo ridotto, PlayStation 5 ha venduto oltre 54 milioni di unità in quattro anni ma adesso inizia la fase calante, con la stessa Sony che si aspetta vendite al ribasso per il 2024, complice anche la mancanza di nuovi giochi di grandi franchise PlayStation in arrivo quest'anno fiscale (dal primo aprile 2024 al 31 marzo 2025) come confermato dal CFO Hiroki Totoki.

E se in piena espansione Sony non è riuscita a ottenere alti margini di profitto, difficilmente potrà farlo con previsioni di vendita in calo. Gli analisti descrivono questa situazione come deludente, con Sony che non riuscirebbe a monetizzare abbastanza dalla vendita di console ma nemmeno dalla vendita di giochi digitali e abbonamenti.

Il problema sembra essere dovuto agli alti costi di produzione dei videogiochi ma non solo, anche le spese di distribuzione e stoccaggio sono aumentate a dismisura negli ultimi anni e per questo Sony non è ancora riuscita ad abbassare il prezzo della console a quattro anni dal lancio.