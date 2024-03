Sony Bend cerca esperti in Live Service AAA: l'open world multiplayer prende forma

Messe definitivamente da parte le speranze di lavorare ad un nuovo Days Gone, i ragazzi di Sony Bend Studio stanno ora dedicando anima e corpo alla realizzazione di un'IP nuova di zecca. Non abbiamo ancora notizie precise in merito, ma gli annunci di lavoro indicano che c'è fermento nello studio.

La compagnia con sede a Bend, in Oregon, ha recentemente avviato la ricerca di un Lead Project Manager che abbia, tra le altre cose, esperienza nella realizzazione di giochi Live Service tripla A. Ciò non dovrebbe stupirvi, dal momento che è ormai noto da tempo che Bend Studio sta lavorando ad "una nuova IP che include il multiplayer costruita sui sistemi open world di Days Gone". Non c'è dunque futuro per Deacon St. John (almeno per il momento, chissà che in futuro non cambino le cose), tuttavia i sistemi di gioco della sua avventura continueranno a vivere nella prossima IP di Bend Studio coesistendo con inedite meccaniche multigiocatore e live service ancora tutte da scoprire. Al momento non sappiamo null'altro in merito, sennonché questa nuova IP di Sony "sta cuocendo" fin dal 2022, forse (e sottolineiamo forse) con il Decima Engine di Guerrilla Games.

Qualora ci fossero degli sviluppatori con esperienza tra voi, segnaliamo che Sony Bend Studio sta cercando anche due figure lavorative da integrare da remoto, per la precisione un Sr Manager Game Design (PD) e un Senior Staff Technical Artist Environment. Tutti i dettagli sono reperibili su PlayStation Careers.

