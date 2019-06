Sony Bend, creatori di Days Gone, al lavoro su un nuovo tripla A per PS4 e PS5?

Sebbene l'accoglienza da parte della critica internazionale non sia stata delle migliori, Days Gone è stato particolarmente amato da parte dei possessori di PlayStation 4, al punto da spingere Sony a finanziare lo sviluppo di una nuova esclusiva.

A lasciar intuire dell'inizio dei lavori su un nuovo titolo tripla A è un annuncio di lavoro apparso in rete di recente. Tale annuncio parla in maniera chiara di una nuova esclusiva PlayStation 4 che possa far spiccare la console Sony rispetto ai suoi competitor. Ovviamente è molto probabile che, seppur si parli dell'attuale generazione, il gioco possa arrivare contemporaneamente sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Pensare ad un'uscita cross-gen sembra quasi obbligatorio, dal momento che se la prossima console del colosso giapponese arriverà sul mercato negli ultimi mesi del 2020, è improbabile che lo sviluppo della nuova esclusiva possa durare un solo anno.

Purtroppo nell'annuncio non ci sono indizi sulla tipologia di gioco attualmente in sviluppo e, oltre all'ipotesi di un Days Gone 2, c'è anche chi pensa ad un reboot di Syphon Filter, serie protagonista di rumor ormai da anni.

In attesa di scoprire di cosa si tratti, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Days Gone a cura di Giuseppe Arace. Sapevate che grazie all'ultima patch è stata implementata gratuitamente la modalità sopravvivenza in Days Gone?