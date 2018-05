Sony Bend: Days Gone sarà un gioco diverso da The Last of Us

Continuano a emergere nuovi dettagli su Days Gone grazie al coverage di Game Informer. Nonostante le apparenti somiglianze con The Last of Us, Sony Bend ha ribadito che i due giochi avranno pochi elementi in comune.

Interrogata sulle presunte somiglianze tra Days Gone e The Last of Us, Sony Bend ha replicato che l'unico punto di contatto risiede nel fatto che "entrambi i giochi sono action adventure in terza persona in cui bisogna uccidere delle cose".

Una risposta molto secca che vuole sottolineare come Days Gone voglia offrire un'esperienza diversa da The Last of Us, e questo nonostante le somiglianze più marginali che si possono notare nel setting post-apocalittico e nella presenza degli zombie. Al di là di questi aspetto, però, la nuova IP di Sony Bend vuole puntare su una struttura di gioco più votata alla libertà, in particolare per quanto riguarda le scelte e la possibilità di plasmare la storia con le nostre azioni.

Nell'attesa che vengano forniti ulteriori dettagli sul titolo, a partire dalla sua finestra di lancio definitiva, ricordiamo che sulle nostre pagine potete vedere la prima ora di gameplay di Days Gone con il commento degli sviluppatori. Restando in tema, inoltre, è stato confermato che il gioco di Sony Bend uscirà prima di The Last of Us Part 2 (titolo di cui conosceremo ulteriori dettagli all'E3 2018).