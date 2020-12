Sony Bend: due veterani del team di Days Gone lasciano lo studio

Sony Bend perde due figure importanti del proprio organico: si tratta del Creative Director John Garvin e del Game Director Jeff Ross, i quali hanno annunciato che abbandoneranno lo studio dell'Oregon alla ricerca di nuove sfide professionali.

John Garvin è entrato nella compagnia nel lontano 1997 quando questa si chiamava ancora Eidetic, prima dell'acquisizione da parte di Sony Corporation avvenuta nel 2000. Jeff Ross è invece entrato in Sony Interactive Entertainment nel 2006 e si è trasferito in Sony Bend nel 2015.

Garvin in realtà ha lasciato Sony Ben nel 2019 ma non ha mai annunciato la sua decisione, lo ha fatto oggi con un messaggio sui suoi profili social nei quali afferma che dopo il lancio di Days Gone ha preferito dedicarsi ad altri progetti personali come la pittura e la scrittura, sentendo la necessità di prendersi una pausa dall'industria dei videogiochi. Jeff Ross ha invece lasciato lo studio all'inizio di questa settimana ed ha annunciato che tornerà nella sua città natale (Chicago) non appena l'emergenza Coronavirus sarà terminata.

Sony Bend è attualmente al lavoro su un gioco AAA Open World, questo potrebbe essere il sequel di Days Gone? Nessuna certezza al momento, certo è che l'avventura di Deacon ha riscosso un buon successo, pensare ad un secondo episodio sarebbe quindi una conseguenza naturale.