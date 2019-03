Sony Bend illustra le caratteristiche della Modalità Foto di Days Gone

Non pago della vetrina mediatica concessagli da Polygon per illustrare le modifiche apportate all'eroe di Days Gone sulla scorta delle indicazioni della community, il Game Director Jeff Ross illustra nel dettaglio tutti gli interventi compiuti dal team di Sony Bend per realizzare la Modalità Foto.

Similarmente alla Photo Mode utilizzata in altri progetti come Metro Exodus, Marvel's Spider-Man o Assassin's Creed Odyssey, per fruire di questa funzione basterà selezionare la voce apposita presente nel menù di pausa e bloccare l'azione di gioco per accedere a tutta una serie di strumenti interni pensati per soddisfare le esigenze e le necessità del fotografo che alberga in ognuno di noi.

Grazie alla Modalità Foto di Days Gone, Jeff Ross promette di fornirci i medesimi strumenti utilizzati dagli sviluppatori per definire i set di filtri del gioco finale: tra gli elementi che caratterizzeranno questo modulo troveremo perciò le opzioni per sganciare la telecamera dal personaggio e gli slider per modificare i filtri, il campo visivo, l'ora del giorno, l'intensità dell'illuminazione e i livelli cromatici.

Attivando la modalità avanzata sarà poi possibile regolare la gradazione del colore, il bloom e la lunghezza focale (con la capacità di impostare un punto di messa a fuoco), finalizzando il tutto con l'applicazione delle cornici personalizzate, la collocazione degli oggetti di scena (su tutti la splendida moto di Deacon St. John) e l'impostazione delle espressioni facciali dei personaggi a schermo.

Nelle immagini che trovate in calce alla notizia potete avere un piccolo assaggio dello straordinario campionario di effetti a cui accedere sin dall'uscita di Days Gone, prevista per il 26 aprile in esclusiva su PlayStation 4. Su queste pagine trovate invece le ultime indiscrezioni sul supporto post-lancio di Days Gone promesso da Sony Bend.