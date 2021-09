Sony Bend al lavoro su un gioco di Men in Black per PS5? Probabilmente no

Sony Bend è al lavoro su un gioco di Men in Black? Non possiamo escluderlo, ma quasi certamente no, anche se il titolo è presumibilmente comparso nei listini di EB Games Australia. Diciamo presumibilmente perchè il tutto sembra essere solo un fake.

Su Reddit e 4Chan (sì lo sappiamo, non proprio le fonti più autorevoli del mondo) sta circolando uno screenshot che mostra una pagina del sito di EB Games dedicata proprio al misterioso "MIB" per PlayStation 5, del gioco non sappiamo nulla ma in basso nella cover art generica si intravede il logo di Sony Bend.

Peccato che la pagina in questione non esista e aprendola si riceve un messaggio di errore, non sappiamo se sia stata rimossa o se semplicemente non sia mai stata creata e lo screenshot sia del tutto falso. Per quanto non sia certamente impossibile appare difficile che lo studio autore di Days Gone sia attualmente al lavoro su un gioco di Men in Black, sopratutto considerando che il franchise sembra essere in pausa dopo i tiepidi consensi ottenuti con Men in Black International nel 2019.

Sony Bend sta sviluppando una nuova IP Open World: dopo che PlayStation Studios ha rifiutato un concept di Days Gone 2, il team ha supportato Naughty Dog in alcuni progetti non meglio specificati e sta ora portando avanti la propria visione su un gioco del tutto nuovo.