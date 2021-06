Sony Bend: la nuova IP degli autori di Days Gone avrà elementi multiplayer?

Spente le polemiche per il mancato arrivo - quantomeno momentaneo - di Days Gone 2, i ragazzi di Bend Studio sono attualmente concentrati nella realizzazione della nuova avventura open world destinata ad essere pubblicata su Playstation 5.

A darci la notizia è stato nelle scorse settimane Hermen Hulst, al capo dei PlayStation Studio, il quale ha sottolineato che i profondi sistemi open world sperimentati da Bend Studio in Days Gone verranno riproposti in maniera più elaborata all'interno del nuovo ambizioso progetto.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni ufficiali, tuttavia gli annunci di lavoro pubblicati da Sony Bend potrebbero averci svelato un piccolo dettaglio riguardo al misterioso titolo. Stando a quanto possiamo leggere su Greenhouse, gli autori di Days Gone e Syphon Filter sono in cerca di un nuovo Senior Network Programmer che contribuisca alla realizzazione del prossimo gioco tripla A per console dello studio. Tra i requisiti richiesti per la posizione, il candidato dovrà possedere competenze nella gestione di "architetture ed elementi di design multiplayer". Sembrerebbe dunque un'implicita conferma che la nuova IP dello studio baserà parte della sua esperienza sul comparto multiplayer. In quale modo, però, resta tutto da vedere.

Secondo i rumor emersi nei mesi scorsi, Bend Studio avrebbe voluto implementare degli elementi multigiocatore già con Days Gone 2, che avrebbe dovuto includere un mondo online condiviso e la possibilità di giocare in coop.