Sony Bend: Project Propaganda è l'erede spirituale di Syphon Filter?

Secondo quanto riportato da Oops Leaks, Bend Studio (team autore di Days Gone) sarebbe al lavoro sull'erede spirituale di Syphon Filter, conosciuto attualmente con il nome Project Propaganda e in fase di sviluppo per le console PlayStation.

Project Propaganda non è un nuovo Syphon Filter ma una IP del tutto nuova che andrà però a riprendere apparentemente alcune idee dalle avventure di Logan, classificandosi come un erede spirituale della serie. La fonte parla di uno Stealth Action Open World ambientato nelle fasi finali della Guerra Fredda, Oops Leak parla di un gioco ibrido a metà tra Hitman e Metal Gear Solid V, con l'aggiunta del multiplayer co-op.

Sarà vero? E' presto per dirlo, Oops Leak nei giorni scorsi ha confermato anche l'esistenza di The Last of Us 3, dichiarazione che però non ha trovato riscontro presso altri insider, c'è da dire però che in passato Oops Leak ha passato qualche soffiata interessante, svelando in anticipo ad esempio l'esistenza del nuovo BioShock.

In passato Bend Studio aveva proposto un nuovo Syphon Filter a Sony a quanto pare l'idea è stata bocciata ma non è escluso che il concept iniziale possa essersi evoluto in un nuovo progetto slegato da Syphon Filter, al momento però non ci sono conferme a riguardo.