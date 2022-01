Sony Bend tra il reboot di Syphon Filter, Days Gone 2 e Resistance Open World

Jeff Ross e John Garvin, rispettivamente ex Studio Director di Sony Bend e Game Director di Days Gone, sono stati intervistati da David Jaffe nella nuova puntata del suo podcast e in questa occasione si è parlato di tanti argomenti tra cui Days Gone 2, Resistance e Syphon Filter.

Ross ha lasciato lo studio nel 2020 e dunque non sa cosa sia accaduto dopo il suo addio, per questo può limitarsi a parlare di quanto successo solo durante la sua presenza come direttore e produttore di Sony Bend. Per quanto riguarda Syphon Filter, Sony ha effettivamente proposto un reboot allo studio dell'Oregon ma il progetto non si è mai concretizzato perché di fatto nessuno sapeva come ripartire da zero, senza nessuna idea concreta si è deciso di abbandonare ogni piano per il reboot e la serie può dirsi conclusa.

Gli stessi Ross e Garvin erano ben poco interessati a lavorare su Syphon Filter mentre hanno proposto un concept per un gioco Open World di Resistance (Bend Studio conosce questo universo avendo sviluppato in passato Resistance Retribution per PSP) ma anche in questo caso non sembrava esserci particolare interesse da parte del publisher e degli altri membri dello studio.

Con Syphon Filter fuori dai giochi, Resistance Open World privo di attrattivo e Days Gone 2 bocciato dai vertici di Sony, Bend Studio ha iniziato a lavorare su una nuova IP non ancora annunciata. Durante il podcast viene specificato come le oltre otto milioni di copie vendute da Days Gone siano solamente una supposizione dello stesso Ross in quanto non ha accesso da molto tempo a questo tipo di dati. A quanto pare inoltre CD Projekt RED era interessata ad acquisire l'IP di Days Gone ma Sony possiede la proprietà intellettuale e non sembra disposta a cederla ad altre aziende o firmare contratti di licenza.

Days Gone 2 come ribadito più volte è esistito solamente in fase concept e di fatto non è mai entrato in produzione, il publisher non ha dato luce verde a questo progetto, chiaramente questo non vuol dire che il gioco non possa vedere la luce in futuro anche se attualmente sembra piuttosto improbabile, almeno stando alle sensazioni di Jeff e John.

Infine viene chiarito l'ultimo punto riguardo allo stato di Bend Studio, il team non è mai diventato uno studio satellite di Naughty Dog, semplicemente i membri di Sony Bend hanno aiutato per un certo periodo Naughty Dog e Sucker Punch in amicizia senza nessuna pressione da parte di Sony, che non ha mai voluto trasformare il team dell'Oregon in uno studio di supporto. In chiusura, Ross ringrazia Sony e afferma di non fare troppo caso alle frecciatine lanciate sui social, all'interno dell'azienda ha sempre avuto la libertà creativa necessaria per portare avanti i suoi progetti ricevendo il massimo supporto personale e professionale, definendo la famiglia PlayStation Studios "una buon casa per tutti i creativi."