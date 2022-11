Sony Bend Studio: i creatori di Days Gone si espandono in vista dell'esclusiva PS5

Sebbene non vi siano ancora dettagli concreti sul post Days Gone, sappiamo che Sony Bend Studio è al lavoro su un nuovo progetto tripla A che dovrebbe arrivare in esclusiva PlayStation 5. In attesa di saperne di più, sembrerebbe che il team si stia espandendo.

Sul sito ufficiale della software house, nella sezione dedicata agli annunci di lavoro, sono infatti presenti numerose voci attraverso le quali apprendiamo non solo quali figure mancano al team, ma anche che il quantitativo di dipendenti che lavora negli uffici dell'azienda è cresciuto rispetto al passato.

Ecco il messaggio visibile sul portale ufficiale di Sony Bend Studio:

"Dal momento che stiamo puntando ad ingrandirci per lo sviluppo di un tripla A di ultima generazione, stiamo cercando nuovi talenti che vogliono unirsi a noi per lavorare nella splendida sede a Central Oregon. Siamo più di 150 sviluppatori dal background appartenente a mondi diversi come videogiochi, cinema, TV, arte e pubblicità. Tutti noi condividiamo lo stesso obiettivo: creare contenuti originali e di qualità."

Insomma, i creatori dell'avventura con protagonista Deacon St. John si stanno preparando nel migliore dei modi al lancio del loro prossimo progetto, il quale sarà un'IP inedita e non il seguito di Days Gone, dal momento che Sony ha rifiutato la proposta riguardante la creazione di un sequel.

