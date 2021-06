Sony Bend: lo studio di Days Gone è al lavoro su una nuova IP open world

Nonostante i fan abbiano invocato negli scorsi mesi lo sviluppo di Days Gone 2 con tanto di petizioni firmate da innumerevoli migliaia di giocatori, sembra che Bend Studio sia già al lavoro su tutt'altro progetto che sembra non avrà nulla a che vedere con un possibile seguito delle avventure di Deacon St. John.

Hermen Hulst, capo di PlayStation Studios, ha infatti rivelato che lo studio con sede nell'Oregon è al lavoro su una nuova IP di stampo open world: "Bend Studio sta lavorando su una nuova IP molto eccitante e verso la quale si stanno dimostrando grandissima passione. La stanno costruendo sui profondi sistemi open world che hanno sviluppato con Days Gone. Sono quindi davvero felice per Bend Studio", queste le parole di Hulst, che tuttavia non è sceso maggiormente nei dettagli circa l'effettiva natura del progetto e le sue tematiche. Una cosa però è sicura: si parla esplicitamente di una nuova IP, pertanto ciò azzererebbe di netto le possibilità che Days Gone 2 possa prima o poi vedere la luce, quantomeno non nel giro di qualche anno.

Resta dunque grande curiosità di scoprire su cosa stanno lavorando i ragazzi di Bend Studio, sebbene con molta probabilità si dovrà ancora aspettare prima di vedere un annuncio ufficiale in merito al loro nuovo gioco e le relative tematiche e scenari che offrirà agli appassionati di casa Sony.