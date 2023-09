Sony da il benvenuto a Hiroki Totoki e fa chiarezza sul ruolo del nuovo CEO PlayStation

Dopo aver ufficializzato la notizia dell'addio di Jim Ryan come CEO di PlayStation, Sony Corporation fa chiarezza sul ruolo di Hiroki Totoki e su quali saranno i suoi compiti come in qualità di CEO di Sony Interactive Entertainment.

Con una nota stampa, la compagnia giapponese ricorda che Hiroki Totoki ricoprirà il ruolo di Presidente di Sony Interactive Entertainment da ottobre 2023 aiutando Jim Ryan in questo periodo di transizione, per poi diventare CEO ad interim della divisione PlayStation dal primo aprile 2024, con l'inizio del nuovo anno fiscale.

Hiroki Totoki continuerà a ricoprire anche il ruolo di Chief Financial Officer (CFO) per Sony Group Corporation e lavorerà insieme Kenichiro Yoshida (CEO dell'azienda giapponese) per definire il futuro di PlayStation. Totoki "aiuterà a plasmare il nuovo capitolo della storia di PlayStation, tra cui il ruolo del successore di CEO di Sony Interactive Entertainment."

A quanto sembra dunque, il ruolo di Totoki sarà quello di non lasciare Jim Ryan da solo in questa delicata fase di passaggio, per poi ricoprire la carica di CEO di PlayStation Studios fino alla nomina di una nuova figura chiave della divisione gaming di Sony. Una situazione simile a quella vissuta da Nintendo dopo la prematura scomparsa di Satoru Iwata, quando la compagnia giapponese ha dovuto nominare un sostituto temporaneo (Tatsumi Kimishima) in attesa di trovare un nuovo Presidente, individuato poi in Shuntaro Furukawa.