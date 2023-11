Horizon Forbidden West: preservare natura e biodiversità con la community PlayStation

A distanza di più di un anno dal debutto dell'iniziativa Aloy's Forest, il cui obiettivo è quello di preservare la biodiversità in alcune aree del mondo, Sony PlayStation ha pubblicato un nuovo filmato che fornisce ai fan un aggiornamento su come sta andando il progetto.

Oltre ad includere alcune sequenze dedicate agli sviluppatori di Horizon Forbidden West, che mostrano come hanno realizzato la vegetazione spiegando il loro rapporto con la flora, il video in questione svela anche i progressi che sono stati fatti dalle origini dell'iniziativa ad oggi. Questo progetto è parte dell'iniziativa Playing for the Planet Alliance delle Nazioni Unite, supportata anche da UN-REDD.

Grazie ad Aloy's Forest, Sony Interactive Entertainment e Guerrilla hanno contribuito a ridare vita ad alcune foreste in giro per il mondo, piantando un totale di 600.000 alberi e ripristinando gli habitat per gli animali selvatici in aree la cui somma delle dimensioni è pari a 1.800 acri. Le nazioni coinvolte in nell'iniziativa sono gli Stati Uniti, il Brasile, il Regno Unito, la Nuova Zelanda , la Germania, il Canada e la Francia.

Prima di lasciarvi al video con il commento degli sviluppatori e ulteriori informazioni sull'andamento di Aloy's Forest, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale dedicato alle 5 boss battle più epiche di Horizon Zero Dawn e Forbidden West.