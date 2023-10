Sony brevetta un controller PlayStation in cui si alloggiano e ricaricano gli auricolari

Stando ad un brevetto recentemente pubblicato, sembra che Sony abbia depositato una richiesta per implementare un controller PlayStation in cui inserire, caricare e connettere gli auricolari. Dalle illustrazioni contenute nella domanda si noterebbe un alloggiamento proprio al livello in cui si trova il touchpad.

Con la doverosa premessa che si tratta di una domanda di brevetto, e dunque di una possibilità che potrebbe anche non concretizzarsi affatto, il documento apparso in rete si intitola "Integrated Headset Controller Storage and Connection".

La richiesta è stata trasmessa ad aprile 2022 e pubblicata lo scorso 12 ottobre. Secondo quanto scritto su di essa, sembra che l'obiettivo di Sony con questo prototipo di controller sia quello di ricercare una soluzione unica di abbinamento e ricarica con lo scopo di alleggerire i giocatori, che devono ormai fare i conti con un numero sempre maggiori di periferiche input/output.

Sulla scia di questa idea, gli auricolari sarebbero sempre pronti all'uso all'evenienza. Il progetto mira anche ad avere una sua lungimiranza, dato che Sony prevede una diffusione sempre più massiccia nel mercato di input e output.

E, mentre si vocifera di una nuova funzione per aggiornare i giochi della libreria su PlayStation 5, il controller con la "tasca" per gli auricolari consentirebbe agli utenti di risparmiare tempo nella gestione di più dispositivi, offrendo un unico punto di appoggio per la connessione e la ricarica degli auricolari stessi.

Al momento, naturalmente, non ci sono informazioni circa un ipotetico prezzo di lancio, ammesso che avvenga. Più recente, invece, è la notizia che il prezzo dei DualSense e degli accessori PlayStation 5 aumenterà in Giappone.