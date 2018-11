Sony brevetta una nuova cartuccia, sarà usata per PS5 o una console portatile?

Un nuovo brevetto depositato in Corea del Sud da Sony Corporation ha scaldato gli animi del web: la compagnia ha brevettato il design di un nuovo tipo di cartuccia apparentemente legata all'utilizzo con hardware per videogiochi.

Difficile saperne di più al momento, il documento non rivela purtroppo dettagli di alcun tipo, il design della cartuccia però è sicuramente interessante, in particolar modo il connettore che potrebbe essere utilizzato per connettersi ad una console. Già in passato sono emersi brevetti relativi a presunte console portatili targate Sony, non è escluso che la compagnia stia sperimentando riguardo un possibile successore di PlayStation Vita ma al momento tutto tace per quanto riguarda le dichiarazioni ufficiali.

La cartuccia in questione potrebbe al tempo stesso essere legata in qualche modo a PlayStation 5, come supporto di memoria removibile per i dati, solamente per fare un banale esempio. Al momento ci troviamo come detto nel campo delle pure speculazioni, vi invitiamo quindi a prendere quanto riportato con le dovute accortezze...