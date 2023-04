Sony: nei suoi brevetti definisce 'inferiori' i prodotti Microsoft e Nintendo, è polemica

Nei giorni scorsi è balzato all'attenzione di alcune testate e dei giocatori che Sony, all'interno dei suoi brevetti, definisce (seppur senza fare nomi espliciti) "inferiori" i prodotti Microsoft e Nintendo, suoi principali competitori all'interno del settore videoludico.

Florian Mueller, che lavora come attivista e analista di brevetti da oltre 20 anni, ha criticato aspramente Sony, che ha recentemente pubblicato una richiesta di brevetto per un controller universale che si riferisce a prodotti non PlayStation come "inferiori". Mueller, che non solo ha definito questo comportamento "stupido", ha anche svelato che non è affatto la prima volta che il colosso nipponico adotta certi termini nei confronti delle altre compagnie.

Il brevetto in questione dice che il controller potrebbe essere utilizzato su "un personal computer, un sistema di home entertainment (ad esempio Sony PlayStation 2 o Sony PlayStation 3 o Sony PlayStation 4), un dispositivo da gaming portatile (ad esempio Sony PSP o Sony PS Vita) o un sistema di intrattenimento domestico di un produttore diverso, anche se inferiore".

Mueller ha fatto notare come non sia la prima volta che Sony si riferisce in un determinato modo nei confronti di altri produttori di piattaforme da gioco: "È una pratica di lunga data di Sony. Lo fanno almeno dal 2011. È incredibile che nessuno abbia scoperto questa "tradizione" prima e che nessun ufficio brevetti abbia detto loro molto tempo fa di smettere di farlo una volta per tutte. Le domande di brevetto non devono essere strumenti di propaganda.



Non c'è niente di sbagliato nel discutere specifici inconvenienti tecnici (come prestazioni inferiori, maggiore consumo energetico, maggiore occupazione di memoria), ma chiamare i concorrenti generalmente 'inferiori' è gratuito, stupido, infantile e poco professionale. Se Sony vuole impegnarsi nella pubblicità comparativa, può farlo altrove. I giocatori non prenderanno decisioni di acquisto in base al linguaggio utilizzato da Sony nelle sue richieste di brevetto".

Sebbene ultimamente sia bersagliata dalle critiche, anche per via della questione Activision, Sony si gode il successo di PS5 che sta spopolando in UK.